Одесситка во время стрима в тиктоке презирала Украину и славила Россию, – полиция

Двое жительниц Одессы недавно провели стрим в токтоке, где одна из них выступала против Украины и за страну-оккупанта. После посещения полиции девушка заявила, что "не подумала".

В свое оправдание она также сказала, что "была пьяной" и хотела "набить бессмысленные лайки". Правоохранители открыли дела.

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Что известно об одесситках, выступавших против Украины

В полиции сообщили, что они нашли запись стрима женщин из Одессы, в которой была пропаганда пророссийского характера.

После этого полиция собрала информацию об одесситках, их анкетных данных и адресах проживания.

У обеих гражданок полицейские изъяли мобильные телефоны. По месту их проживания были проведены обыски. Сейчас с женщинами работают следователи. Событие квалифицировано как пропаганда войны и начато уголовное производство,

– объяснили в полиции.

По их данным, за преступление предусмотрено наказание – исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 3 лет.

Более того, во время обысков у одной из барышень нашли полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, которое похоже на каннабис. Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 309 Уголовного кодекса о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

По этой статье жительнице Одессы грозит штраф 1 – 3 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничением свободы до 5 лет.

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Недавний скандал с русскоязычным таксистом

В Киеве недавно таксист отказался обслуживать женщин на украинском языке. Более того, он позволил себе назвать их "больными". После этого компания Bolt, в которой работал таксист, заявила, что уволила его. Также мужчину отстранили от использования их сервиса навсегда.

В защиту таксиста стала певица Лобода, Алексей Арестович и нардеп от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко

После этого Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, что информационный перекос пошел не в ту сторону. Он напомнил, что с 16 января 2021 года действует статья об обязательности украинского языка в сфере обслуживания.

Даже за этот период времени водитель такси не выучил 3 – 4 основных фразы. Он не должен дискутировать по этой теме, это определено 30-й статьей. Из этого таксиста сделали страдника, но забыли о тех женщинах, которые попросили его красивым украинским языком уважать их,

– заявил Кремень.