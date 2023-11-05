У своє виправдання вона також сказала, що "була п'яною" та хотіла "набити безглузді лайки". Правоохоронці відкрили справи.

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Що відомо про одеситок, які виступали проти України

У поліції повідомили, що вони знайшли запис стріму жінок з Одеси, в якому була пропагана проросійського характеру.

Після цього поліція зібрала інформацію про одеситок, їхні анкетні дані та адреси проживання.

В обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. За місцем їх мешкання були проведені обшуки. Зараз з жінками працюють слідчі. Подію кваліфіковано як пропаганда війни та розпочато кримінальне провадження,

– пояснили в поліції.

За їхніми даними, за злочин передбачене покарання – виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до 3 років.

Ба більше, під час обшуків у однієї з панянок знайшли полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, яка схожа на канабіс. Поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 309 кримінального кодексу про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

За цією статтею мешканці Одеси загрожує штраф 1 – 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеженням волі до 5 років.

Одеситка славила Росію / Фото поліції та скриншот з відео

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Нещодавній скандал із російськомовним таксистом

У Києві нещодавно таксист відмовився обслуговувати жінок українською мовою. Ба більше, він дозволив собі назвати їх "хворими". Після цього компанія Bolt, у якій працював таксист, заявила, що звільнила його. Також чоловіка відсторонили від користування їхнім сервісом назавжди.

На захист таксиста стала співачка Лобода, Олексій Арестович та нардеп від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Після цього Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що інформаційний перекіс пішов не в той бік. Він пригадав, що з 16 січня 2021 року діє стаття про обов'язковість української мови у сфері обслуговування.

Навіть за цей період часу водій таксі не вивчив 3 – 4 основних фрази. Він не повинен дискутувати на цю тему, це визначено 30-ю статтею. З цього таксиста зробили страдника, але забули про тих жінок, які попросили його красивою українською мовою поважати їх,

– заявив Кремінь.