Очевидцы говорят, что джип на большой скорости выехал с территории ЖК "Цветной бульвар". А дальше буквально проехался по нескольким автомобилям, стоявшим на обочине.
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ДТП с "эффектом домино" произошло в Черноморске
Не справившись с управлением, водитель джипа влетел в легковушки, припаркованные на обочине. Это произошло 23 сентября в Черноморске Одесской области.
- Предварительно, значительные повреждения зафиксировали у 6 припаркованных автомобилей.
- А за рулем джипа был несовершеннолетний – 17-летний парень.
- Серьезно он не пострадал, но медицинскую помощь получил.
Правоохранители задержали юношу и разыскивают родителей. Свидетели тем временем говорят, что сам водитель якобы не помнит, как все произошло – однако успел после ДТП снять со своего джипа государственные номера.
Авария произошла в Черноморске Одесской области / Фото "Новости Одесса"
Джип влетел в припаркованные авто и разбил их / Фото "Новости Одесса"
За рулем якобы был 17-летний юноша / Фото "Odessa Online"
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