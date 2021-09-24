Очевидцы говорят, что джип на большой скорости выехал с территории ЖК "Цветной бульвар". А дальше буквально проехался по нескольким автомобилям, стоявшим на обочине.

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ДТП с "эффектом домино" произошло в Черноморске

Не справившись с управлением, водитель джипа влетел в легковушки, припаркованные на обочине. Это произошло 23 сентября в Черноморске Одесской области.

  • Предварительно, значительные повреждения зафиксировали у 6 припаркованных автомобилей.
  • А за рулем джипа был несовершеннолетний – 17-летний парень.
  • Серьезно он не пострадал, но медицинскую помощь получил.

Правоохранители задержали юношу и разыскивают родителей. Свидетели тем временем говорят, что сам водитель якобы не помнит, как все произошло – однако успел после ДТП снять со своего джипа государственные номера.

Черноморск
Авария произошла в Черноморске Одесской области / Фото "Новости Одесса"

Черноморск
Джип влетел в припаркованные авто и разбил их / Фото "Новости Одесса"

Черноморск
За рулем якобы был 17-летний юноша / Фото "Odessa Online"

Другие резонансные аварии 23 сентября

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  • И в Киеве иностранец на элитной BMW влетел в бетонную стену.