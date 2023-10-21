В Одесской области подростка убило током: еще двое мальчиков пострадали

В селе Слободка Одесской области подростка поразило электрическим током. Также пострадали еще два мальчика.

Трагедия произошла 21 октября ночью в 01:10. На место происшествия оперативно прибыли соответствующие службы.

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В Одесской области от поражения током погиб подросток

Как стало известно, в селе Слободка Подольского района на вагоне были замечены подростки. После того, как спасатели прибыли на место, оказалось, что одного из парней поразил электрический ток.

В результате спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня.

Кроме того, также пострадали подростки 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Правоохранители уточнили, что три парня возвращались из парка домой и проходили через грузовой парк железной дороги. Двое из них забрались на вагон и получили поражение током. В результате один из них погиб, другого парня с ожогами забрали в больницу. Предварительно, третий парень не травмировался.

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