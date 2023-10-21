В Одесской области подростка убило током: еще двое мальчиков пострадали
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
В селе Слободка Одесской области подростка поразило электрическим током. Также пострадали еще два мальчика.
Трагедия произошла 21 октября ночью в 01:10. На место происшествия оперативно прибыли соответствующие службы.
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В Одесской области от поражения током погиб подросток
Как стало известно, в селе Слободка Подольского района на вагоне были замечены подростки. После того, как спасатели прибыли на место, оказалось, что одного из парней поразил электрический ток.
В результате спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня.
Кроме того, также пострадали подростки 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Правоохранители уточнили, что три парня возвращались из парка домой и проходили через грузовой парк железной дороги. Двое из них забрались на вагон и получили поражение током. В результате один из них погиб, другого парня с ожогами забрали в больницу. Предварительно, третий парень не травмировался.
Другие подобные трагические случаи
- Напомним, что ранее в селе Малехов Львовской области погиб 12-летний ребенок. Мальчик рыбачил на пожарном водоеме и, забрасывая удочку, задел провода электропередач.
- Также во Львовской области в селе Глебовичи от поражения током погибла девятилетняя девочка. По предварительной информации, девочка прикоснулась к обнаженной проволоке.
- В Вишневом в Киевской области погиб 13-летний подросток. Вместе с другом он забрался на грузовые вагоны.