Трагедія сталася 21 жовтня вночі о 01:10. На місце події оперативно прибули відповідні служби.
Важливо Приїхав на канікули: 12-річний хлопчик загинув від ураження струмом на Львівщині
На Одещині від ураження струмом загинув підліток
Як стало відомо, у селі Слобідка Подільського району на вагоні помітили підлітків. Після того, як рятувальники прибули на місце, виявилось, що одного з хлопців вразило електричним струмом.
У підсумку рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.
Окрім цього, також постраждали підлітки 2006 та 2007 років народження. Їх у тяжкому стані госпіталізували. Наразі всі обставини події встановлюються.
Правоохоронці уточнили, що троє хлопців повертались з парку додому і проходили через вантажний парк залізниці. Двоє з них залізли на вагон та отримали ураження струмом. Унаслідок цього один з них загинув, іншого хлопця з опіками забрали до лікарні. Попередньо, третій хлопець не травмувався.
Інші подібні трагічні випадки
- Нагадаємо, що раніше у селі Малехів Львівської області загинула 12-річна дитина. Хлопчик рибалив на пожежній водоймі та, закидаючи вудочку, зачепив дроти електропередач.
- Також на Львівщині у селі Глібовичі від ураження струмом загинула 9-річна дівчинка. За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до оголеного дроту.
- У Вишневому на Київщині загинув 13-річний підліток. Разом з другом він заліз на вантажні вагони.