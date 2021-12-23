В Одесской области произошло смертельное ДТП: столкнулись сразу 3 грузовика

Вблизи поселка Доброслав Одесской области произошло жуткое ДТП с участием грузовиков. Двое водителей получили травмы, несовместимые с жизнью.

Трагический инцидент произошел около 20:00 на автодороге Одесса – Вознесенск. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

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Погибли водители 2 грузовиков МAN

По предварительной информации, водитель грузовика МAN, который следовал в направлении Вознесенска, хотел объехать легковой автомобиль, припаркованный на обочине. Из-за этого он выехал на встречную полосу. Там мужчина столкнулся с грузовиком такой же марки. 62-летний и 55-летний водители получили смертельные травмы.

Жуткая авария в Одесской области / Фото Нацполиции

Автомобиль смяло дотла / Фото Нацполиции

При этом позади первого грузовика ехала еще одна машина – марки DAF. Она также столкнулась с автомобилями. Впрочем, водитель в результате ДТП не пострадал. Теперь правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Другие ДТП в Одесской области

Накануне в Одесском районе рейсовый автобус сбил насмерть мужчину, который перебегал трассу в неположенном месте. По информации правоохранителей, водитель автобуса был трезв.

Ранее произошла трагедия возле села Кошарыhttps://24tv.ua/odesa/ru/odesskoj-oblasti-voditel-lexus-nasmert-sbil-pozhilogo-novosti-odessa_n1822556. Харьковчанин, который находился за рулем Lexus, на огромной скорости сбил пенсионера, который перебегал дорогу – также в запрещенном месте.

В начале декабря водитель легковушки на большой скорости влетел в дерево в Одессе. 25-летний мужчина получил серьезные травмы. Он погиб еще до того, как на место аварии прибыла карета скорой.

В полиции предупреждают, что проезд на указанном участке автодороги сейчас затруднен.