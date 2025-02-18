⁠Одессу атакуют российские дроны: в городе слышали взрывы, говорят о перебоях со светом

Россияне атакуют мирные города дронами-камикадзе типа "Шахед" вечером 18 февраля. Опасность достигла и Одесской области, в городе сообщают о взрывах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы. Также есть предварительные данные о проблемах с электроэнергией после атаки на Одессе.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога на территории Одесской области была объявлена ​​около 22:25. Тогда воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных беспилотников из акватории Черного моря для региона.

Ориентировочно в 22:40 защитники неба снова предостерегли о дронах, двигавшихся в направлении Одессы и города Черноморск, расположенном в области. Уже вскоре появились первые сообщения о взрывах.

Очередную атаку ударных беспилотников подвергается Одесса. Жители разных районов города слышали взрывы. Продолжается работа ПВО. Могут быть перебои с электричеством,

– сообщают местные СМИ.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Также в сети обнародуют кадры обесточенных зданий, местные власти пока это не комментировали.Руководитель ОВА Олег Кипер в свою очередь лишь призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.