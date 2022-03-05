Одессу никто не сдаст: в области создадут дополнительную бригаду теробороны
Источник:Максим Марченко / Одесская ОГА (ОВА)
В Одесской области создадут дополнительную бригаду территориальной обороны, чтобы у Вооруженных Сил всегда было на кого положиться в этот тяжелое время.
Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.
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"Поэтому десант уже формируют из числа так называемых "армейских корпусов ДНР", которые Россия использует как пушечное мясо, но против нас у этой своры боевиков нет никаких шансов", – подчеркнул Марченко.
Глава Одесской ОВА отметил: все новости о том, что кто-то собирается сдавать Одессу, являются фейком.
Били их в Донбассе, победим и в Одессе! До последней капли крови!
– написал Марченко.
Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что российские военные продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – Черноморск. Однако чаще жертвами русских морских пиратов становятся гражданские суда.
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