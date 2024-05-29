Одессу затопило: коммунальщики города до сих пор устраняют последствия мощного ночного ливня

Несколько последних дней в Одессе бушует непогода. Из-за сильных ливней в городе подтопило ряд магистральных улиц, над расчисткой которых продолжают работать коммунальщики.

Последний ливень прошел в Одессе в ночь на 29 мая. Коммунальщикам удалось уже восстановить движение автотранспорта на некоторых участках.

Смотрите также Дожди почти по всей Украине, а местами – с грозами: прогноз погоды на 29 мая

Коммунальщики дежурили на улицах города с вечера

Для предотвращения последствий мощного ливня одесские коммунальщики вышли на дежурство по улицам города с вечера.

В первые часы залпового ливня ситуация осложнилась, переполненные дождевой водой коллекторы не успевали отводить ее с улиц города,

– рассказали в городском совете Одессы.

Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не сможет быстро отвести такое большое количество воды с улиц. В городском совете заверили, что работы по отводу дождевой воды с поверхности автодорожного покрытия коммунальщики проводят постоянно, а накануне это выполнялось дополнительно. "Поэтому уже в течение 30 минут после прекращения дождя почти на всех дорогах был обеспечен проезд", – отметили в мэрии.

К тому же мощные дождевые потоки загрязнили улицы города мелкими ветками, листьями, грязью и случайным мусором. Сейчас работники коммунальных служб продолжают откачивать воду и расчищать решетки коллекторов, дождеприемников, ливневых канализаций и тому подобное.

Очевидцы показали последствия ливня в Одессе: смотрите видео

На дорогах, к счастью, ситуация уже улучшилась.

"По состоянию на 9 часов утра в Одессе обеспечен проезд по всем магистральным улицам города. Коммунальщики продолжают работы по ликвидации последствий непогоды", – рассказали в Одесском городском совете.

Затруднено движение пока только по улицам Одария, Щоголева, Химическая, Промышленная.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 47 единиц спецтехники и 329 коммунальщиков.

Одессу накрыл мощный ливень / Фото Одесского городского совета

Синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины