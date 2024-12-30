Один из крупнейших обменов пленными: кого удалось вернуть домой

Украина провела очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 189 украинских защитников, которые находились в российском плену.

Обмен 30 декабря 2024 года стал одним из крупнейших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Некоторые находились в плену 2,5 года

В разведке отметили, что это – один из крупнейших обменов, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, с момента полномасштабного вторжения.

Одиннадцатый по счету обмен в 2024 году позволил освободить:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ГПСУ,

24 – ВМС.

Также из неволи вернулись двое гражданских.

Появились детали также по освобожденным украинцам. Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также удалось вернуть тех, кто попал в плен на Курщине.

Многие граждане Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. Защитники имеют обостренные хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения,

– говорится в сообщении.

На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех, кто еще находится в российском плену.