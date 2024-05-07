Один из самых молодых защитников "Азовстали": погиб 21-летний Назарий Гринцевич "Гринка"
На войне погиб один из самых молодых защитников Азовстали Назарий "Гринка" Гринцевич. Защитнику был всего 21 год.
Об этом сообщил заместитель командира БрСпН "Азов" Никита Надточий.
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Потеря в рядах "Азова"
На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" – Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год.
Прошел самые тяжелые горнила войны. Плен. Вернулся в строй. В строю,
– написал Надточий.
Назарий Гринцевич погиб на войне / Фото из соцсетей
Что известно о защитнике
Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.
Войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.
В сентябре 2022 года парень вернулся из плена, после чего продолжил свою службу в рядах "Азова". После этого в рамках бригады основали подразделение "Контакт 12", в котором Назарий стал командиром взвода оптических наблюдателей.
В интервью УП парень рассказал, что на войне самое главное – характер и мотивация. Для него мотивация – приезжать в свободный родной город.
Самая большая моя мотивация – когда я приезжаю в родную, свободную Винницу, видеть, как дети играют на улицах. Как молодые парочки могут прогуляться в спокойные вечера,
– говорил он.
Назарий говорил, что готов на жертву, чтобы сделать свой вклад в победу.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и собратьям Назария. Вечная память Герою!
Потери Украины
- На Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения.
- Также на фронте погиб военный Евгений Шумилов. Мужчина был актером театра и кино, однако выбрал путь защиты страны еще два года назад. Он известен по роли воина из рекламы Новой почты. Евгений погиб, защищая раненого собрата.
- В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб видеооператор и военнослужащий Юрий Силюк. До мобилизации мужчина работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.