Один из самых молодых защитников "Азовстали": погиб 21-летний Назарий Гринцевич "Гринка"

На войне погиб один из самых молодых защитников Азовстали Назарий "Гринка" Гринцевич. Защитнику был всего 21 год.

Об этом сообщил заместитель командира БрСпН "Азов" Никита Надточий.

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Потеря в рядах "Азова"

На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" – Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год.

Прошел самые тяжелые горнила войны. Плен. Вернулся в строй. В строю,

– написал Надточий.

Назарий Гринцевич погиб на войне / Фото из соцсетей

Что известно о защитнике

Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.

Войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.

В сентябре 2022 года парень вернулся из плена, после чего продолжил свою службу в рядах "Азова". После этого в рамках бригады основали подразделение "Контакт 12", в котором Назарий стал командиром взвода оптических наблюдателей.

В интервью УП парень рассказал, что на войне самое главное – характер и мотивация. Для него мотивация – приезжать в свободный родной город.

Самая большая моя мотивация – когда я приезжаю в родную, свободную Винницу, видеть, как дети играют на улицах. Как молодые парочки могут прогуляться в спокойные вечера,

– говорил он.

Назарий говорил, что готов на жертву, чтобы сделать свой вклад в победу.

Потери Украины

На Авдеевском направлении во время выполнения боевого задания погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения.

Также на фронте погиб военный Евгений Шумилов. Мужчина был актером театра и кино, однако выбрал путь защиты страны еще два года назад. Он известен по роли воина из рекламы Новой почты. Евгений погиб, защищая раненого собрата.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб видеооператор и военнослужащий Юрий Силюк. До мобилизации мужчина работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и собратьям Назария. Вечная память Герою!