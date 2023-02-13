Только один Ка-52 обходится более чем в миллиард: сколько россияне тратят на создание авиатехники

Россияне не жалеют денег на войну в Украине, оставляя большинство своих граждан дальше жить в бедности. В частности, себестоимость только одного вертолета Ка-52 в 2021 году составила 1,177 миллиарда.

Причем продавали его минобороны России только за 958 миллионов рублей. То есть у россиян еще и значительный ущерб от производства этой техники.

Читайте также Король – голый: в России начались необратимые процессы разрушения путинского режима

Что известно о деньгах, которые Кремль тратит на авиацию

Авторы издания изучили финансовую отчетность российского завода "Прогресс". В частности, там говорится, что в 2021 году они изготовили 12 вертолетов Ка-52:

их себестоимость – 1,177 миллиарда за один;

за каждый минобороны России заплатило 958 миллионов рублей;

ущерб за одну единицу Ка-52 – 219 миллионов рублей или около 25% от контрактной стоимости.

Эти деньги потом покрывались методом "крестного субсидирования" напрямую из госказны России или кредитами от государственных банков.

По данным 2020 года, один Су-57 стоил 4,7 млрд рублей. Кроме того, в России ожидали, что один российский истребитель будет стоить к 2028 году – 3,2 миллиарда рублей. Однако даже 4,7 миллиарда не включают расходы на разработку и производство этих самолетов на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Ведь эти деньги шли из субсидий.

Кроме того, известны цены и на другую вражескую авиацию. В частности:

стратегический бомбардировщик Ту-160М – самый дорогой. Его стоимость – 15 – 16 миллиардов рублей. Неизвестно сколько денег субсидируются;

Ил-76МД-90А – 3,5 миллиарда рублей за единицу. Впоследствии оказалось, что ущерб составляет 1 миллиард. Это было "оправданием" завода "Авиастар" в Ульяновске во время судов по минобороны России по поводу невыполнения условий контракта.

По данным издания, российские ракеты "воздух-воздух" типа Р-77-1, образца 2018 года, стоили минобороны России по 29,9 миллиона рублей за единицу. Оценочный объем в течение 2018 – 2022 составил по 430 ракет в год.

Стоит заметить, что цена ЛМУР ("Изделие 305") – 14,2 миллиона рублей за единицу, оценочный темп производства в течение 2018 – 2022 годов – не менее 50 единиц в год.

Причем издание отмечает, что стоимость российской техники не корректно переводить в доллары, потому что курс постоянно меняется. Однако издание сочло оружие в российских квартирах в Санкт-Петербурге. Оказалось, что:

цена Су-57 – это 300 квартир;

одна ракета Р-77-1 – 2 квартиры;

один Ка-52 – 80 квартир.