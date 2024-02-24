Один наш воин сдержал десятерых оккупантов: кадры эпического боя

Российские захватчики пришли на украинскую землю в надежде захватить нашу страну за считанные дни, однако встретили такое сопротивление, которого не могли даже представить. Через два года полномасштабной войны оно до сих пор продолжается и даже один наш боец может сдержать десять вражеских.

Во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в сети показали видео, как один украинский воин мужественно противостоит десяти оккупантам. Он забрасывает их гранатами в окопе в то время, как они не могут ему ответить.

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Командир захватчиков в истерике

Российское командование откровенно находится в шоке от того, что десять солдат не могут победить одного украинского бойца.

Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десять,

– кричит командир россиян в радиоэфире.

Один боец 8 отдельного горно-штурмового батальона сдерживает нашествие из десяти штурмовиков противника. В бригаде отметили, что это произошло еще в декабре 2023 года. Один "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов.

На видео хорошо видно, как россияне пытаются подступиться к окопу, где сидит наш воин, однако он забрасывает их гранатами раньше, чем они успевают подобраться. Удалось перехватить радиопереговоры противника. Командир не может понять, почему его солдаты не могут справиться с одним украинским воином, который показывает невероятную выносливость и стойкость защищая родную землю.

В бригаде отметили, что оккупанты не пережили этот бой, а наш "эдельвейс" вышел из него победителем.

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Один украинский солдат сдерживает десятерых россиян: смотрите видео 18+

Потери врага на 24 февраля 2024 года

Во вторую годовщину войны, которую Россия начала против Украины, враг потерял за последние сутки 770 солдат. С 24 февраля 2022 года потери россиян превышают 400 тысяч.

Что известно о потерях россиян на фронте