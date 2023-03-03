Один пилот погиб, другой "готовится": ВСУ подтвердили ущерб российскому Су-34 возле Енакиево

ВСУ возле Енакиева сбили российский самолет Су-34. Один из пилотов уже погиб.

В воздушных силах ВСУ отметили, что такой новостью украинцев порадовали зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток". Именно они "приземлили" нам на радость Су-34.

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Захватчики долетались около 13:30 в районе Енакиево.

Давно зенитчики Воздушных сил не радовали такой сбитой целью! Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию,

– говорится в сообщении.

Роман Храменко – гауляйтер Енакиево – в соцсетях радовался, что пилоты успели катапультироваться. Но, как видим, удача повернулась к ним другой стороной.

Недавно оккупанты долетались над Авдеевкой

Россияне уже должны усвоить, что в Украине им нигде не будет покоя: ни на земле, ни в земле, ни на небе. Владимир Зеленский во время обращения 26 февраля рассказал, что защитники 110-й ОМБР сбили над Авдеевкой вражеский самолет.

Впоследствии в бригаде рассказали, что "приземлили" Су-25. Кроме того, пилота удалось взять в плен.

У россиян – колоссальные потери

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ "приземлили" более 300 самолетов и почти 300 вертолетов.

По состоянию на 3 марта 2023 года ликвидировать удалось уже 151 370 российских оккупантов.

Кроме того, уничтожили:

танков – 3405 (+8);

боевых бронированных машин – 6 673 (+15);

артиллерийских систем – 2 402 (+4);

РСЗО – 484 (+4);

средств ПВО – 247 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей /катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);

специальной техники – 230 (+0).

Захватчиков на временно оккупированных территориях часто посещает "хлопок". Оккупанты должны понимать: у них – никаких шансов.