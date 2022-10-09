"Нерушимое братство" сломалось: Кыргызстан не будет участвовать в учениях ОДКБ

Вялость России в войне против Украины, а также откровенный эгоизм заставили от нее отвернуться даже тех, кто входит в ОДКБ. Так, в учениях "Нерушимое братство-2022" не будет участвовать Кыргызстан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны. Там отметили, что никаких учений ОДКБ на территории Кыргызстана в рамках этой программы не будет.

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Учения должны были пройти в октябре

Заметим, что командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти именно на территории Кыргызстана. Запланированы они были на октябрь 2022 года.

На решение Кыргызстана отказаться от учений повлияла позиция России. Напомним, что 14 – 17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана – двух стран-членов ОДКБ – произошло масштабное столкновение. Это стало причиной смерти 63 граждан, а еще 200 получили ранения. Речь идет о жителях страны, которая должна принимать учения.

Поскольку учения должны были пройти в Кыргызстане, то не исключено, что их придется либо полностью отменить, либо срочно искать другую страну, где их можно будет провести.

На решение могла повлиять слабость России

Вскоре Кыргызстан призвал ОДКБ вмешаться в конфликт, чтобы урегулировать его. Кроме того, страна обратилась с просьбой поменять уставные документы. Чтобы у них появилось предписание о недопущении вооруженных вторжений. Разногласия между государствами, отмечают в Кыргызстане, следует урегулировать мирным способом.

В ОДКБ (Договор о коллективной безопасности) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, а также Таджикистан. Это объединение – своеобразный "аналог НАТО".

Напомним, что раньше от участия в учениях отказались еще две страны. Речь идет о Казахстане и Армении. Первая всячески осуждает действия России в войне против Украины. Вторая же недовольна реакцией страны-агрессора на конфликт между ней и Азербайджаном.

Добавим, что недавно президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично унизил Путина. Он заставил диктатора из Кремля ожидать себя во время саммита ШОС. Президент России в течение минуты нервничал, пока не войдет глава Кыргызстана.

От радости Путин аж заулыбался. Он не только протянул руку лидеру страны, но и полез обниматься. Наверное, эти 60 секунд позора он едва пережил. Заметим, что сам глава России регулярно заставлял себя ждать других.

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