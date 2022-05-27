Одна из самых тяжелых эвакуаций: из Лисичанска вывезли 31 человека

Из Лисичанска, что на Луганщине, вывезли 31 человека, в том числе 13 детей. Полицейским удалось эвакуировать из города гораздо больше людей, чем планировалось заранее.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он назвал эту эвакуацию одной из самых трудных, но наиболее продуктивной.

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Из Лисичанска эвакуировали 31 человека вместо 7

По словам главы Луганщины, патрульные полицейские отправились в Лисичанск, чтобы вывезти на более безопасную территорию всего 7 человек. Они предварительно сообщили, что хотят эвакуироваться.

Из Лисичанска вывезли 31 человека, в том числе 13 детей / Фото из телеграмму Сергея Гайдая

Однако, когда стражи порядка прибыли на место, такое количество желающих их не устроило. Они начали разговаривать с другими жителями города и агитировать эвакуироваться. Несколько часов увещеваний дали свой результат, и в бронированный автомобиль села аж 31 человек. Среди этой группы было 13 детей и женщина, которая на днях перенесла инсульт. Ее уже передали врачам, чтобы они помогли ей поправиться.

Гайдай отметил, что другим рейсом в Лисичанск прибыл грузовик с гуманитарным грузом для тех, кто остается дома. Она доехала до места назначения "не без приключений" – ударной волной в машине было повреждено лобовое стекло.

В грузовике с резингрузом ударной волной повредило лобовое стекло / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Глава ОВА поблагодарил патрульную полицию Луганщины за помощь в эвакуации и не одну спасенную жизнь. "Наши люди – Герои", – подытожил Гайдай.

Последние новости об эвакуации

24 мая несмотря на постоянные обстрелы удалось эвакуировать 2 гражданских из Белогоровки .

Накануне 23 мая 18 человек пытались эвакуироваться жители Горной общины Луганщины. Русские обстреляли их кассетными снарядами. К счастью, люди не пострадали и все-таки уехали с опасной территории.

22 мая на подконтрольную Украине территорию удалось прорваться части автомобилей из эвакуационной колонны в Запорожье. Оккупанты 3 суток блокировали выезд машин возле Васильевки. За это время там собралось около тысячи автомобилей.

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