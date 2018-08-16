Одна история. "Манхэттенский проект": кто создал ядерные бомбы которые убили миллионы

Сенсационное открытие, сделанное немецкими учеными накануне начала Второй мировой войны о расщеплении урана, не на шутку разволновало американских физиков. В августе 1939 года они составили так называемое письмо Эйнштейна к президенту Рузвельту, в котором предупредили о возможной разработке Германией чрезвычайно мощной бомбы нового типа.

Ученые призвали правительство США обеспечить накопление запасов урановой руды и финансирование исследований физиков в области цепных ядерных реакций. Это письмо было подписано Альбертом Эйнштейном и доставлено президенту, который в свою очередь распорядился начать исследования.

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Вскоре члены комитета доложили Рузвельту о результатах работы. Они утверждали, что использование урана позволит создать оружие разрушительной силы, которое будет превосходить любое сих пор известное оружие массового поражения. Следовательно, в сентябре 1942 года, началась программа разработки ядерного оружия под кодовым названием "Манхэттенский проект", результаты которой вскоре положили конец Второй мировой войне.

Руководил разработкой ядерного оружия Оппенгеймер

Этот проект объединил ученых из США, Европы, Великобритании и Канады. К международному коллективу было привлечено около 129 тысяч сотрудников, 5600 из них были военными. А основными исследованиями, как теоретическими, так и экспериментальными, руководил американский физик-теоретик, профессор Калифорнийского университета в Беркли - Роберт Оппенгеймер.

Первый искусственный ядерный взрыв был осуществлен 16 июля 1945 близ города Аламагордо, штата Нью-Мексико. Оппенгеймер дал название этой бомбе – "Тринити". Впоследствии знаменитый физик рассказал, о чем он думал, наблюдая за взрывом.

Мы знали, что мир уже не будет таким как раньше. Несколько человек смеялись, несколько человек плакали, но большинство – молчали. Я вспомнил строки из одной книги индуизма: "Я – Смерть, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому",

– говорил Оппенгеймер.

Томас Фаррел, генерал, который присутствовал на полигоне в бункере вместе с Оппенгеймером, при испытании вспоминал: "Доктор Оппенгеймер становился все более напряженным. Он тяжело дышал. Чтобы удержаться на ногах держался за перила. Несколько последних секунд он смотрел прямо, а когда комментатор крикнул: "Сейчас!", после которого раздалось глухое рев взрыва, его лицо расслабилось и успокоилось".

После удачного испытания "Манхэттенский проект" был нацелен на окончание войны. Следующую урановую бомбу, получившую название "Малыш" сбросили на японский город Хиросима 6 августа 1945 года, а еще одну – плутониевую – под названием "Толстяк" 9 августа – на Нагасаки.

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"Манхэттенский проект" был в приоритете для правительства США. На его воплощение выделили огромные ресурсы. Проект начинался с бюджетом в шесть тысяч долларов, который за пять лет увеличился до двух миллиардов.

Заявленная цель масштабного проекта была достигнута: американское правительство опередило Германию в изобретении ядерного оружия, обеспечив деэскалацию военного конфликта, однако цена за это было заплачена невероятн большая. Профессора Оппенгеймера до конца жизни мучили серьезные сомнения относительно изобретения его команды, и осознание того, что его руки в крови.

Больше о разработке ядерных бомб – смотрите в программе "Одна история".