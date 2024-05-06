Одним ударом уничтожена целая улица: на Харьковщине враг применил сверхмощное оружие

Российская оккупационная армия не унимается атаковать Харьковскую область. Так, под мощным ударом врага оказалось село Моначиновка.

Там по населению и их домам противник запустил сверхмощное оружие. Речь идет о фугасной авиабомбе, весом в полторы тонны.

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Страшный удар оккупантов по селу на Харьковщине

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов утром 6 мая рассказал детали удара российской армии по селу Моначиновка.

Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домах враг запустил сверхмощное оружие – фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны,

– отметил Болвинов.

Он подчеркнул, что в этом приграничном селе в Купянском районе осталось не более сотни местных и не было ни одного военного. По его словам, ФАБ 1500 оккупационное войско оборудовало специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, – разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Их тело доставали из-под завалов после удара,

– рассказал Сергей Болвинов.

Оккупанты применили фугасную бомбу для удара по селу Моначиновка / Фото Сергея Болвинова

Болвинов отметил, что несмотря на такую мощную атаку, жители Моначиновки сразу же взялись помогать полиции. "Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", – резюмировал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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