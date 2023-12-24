Умерова спросили об отношении к одномоментному увольнению военкомов: что ответил министр

Рустем Умеров дал интервью СМИ. Министра обороны спросили, было ли ошибкой увольнение областных военкомов в один момент.

Вопрос прозвучал в контексте недавнего заявления Валерия Залужного о том, что мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в те рамки, которые были раньше. Также Главнокомандующий ВСУ назвал бывших военкомов профессионалами.

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Что ответил Умеров

Глава Минобороны в ответ поинтересовался у журналистки Елены Ремовской, как украинское общество относится к ТЦК и СП и военкомам. Она ответила, что отрицательно, на ее субъективный взгляд.

После этого Умеров сказал, что его цель состоит в нахождении новых решений старым методам.

Я всех выслушал. Старые методы, которые когда-то работали, на сегодняшний день общество требует изменить. И в этом плане то решение, которое мы вместе наработали, будет предложено Верховной Раде,

– объяснил министр.

Его спросили, заключается ли проблема не в увольнении областных военкомов.

На любую вещь нужно смотреть цельно. Что было триггером? Почему не работало? Это уже вопрос прошлого,

– заметил он.

Умеров заявил, что сейчас, когда идут бои за каждый город, он фокусируется на решении вопросов с запросами от военных, чтобы было достаточно сил и средств выполнить задачи 2024 года.

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