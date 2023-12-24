Умерова спросили об отношении к одномоментному увольнению военкомов: что ответил министр
Источник:Суспильне
Рустем Умеров дал интервью СМИ. Министра обороны спросили, было ли ошибкой увольнение областных военкомов в один момент.
Вопрос прозвучал в контексте недавнего заявления Валерия Залужного о том, что мобилизацию нужно не усиливать, а возвращать в те рамки, которые были раньше. Также Главнокомандующий ВСУ назвал бывших военкомов профессионалами.
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Что ответил Умеров
Глава Минобороны в ответ поинтересовался у журналистки Елены Ремовской, как украинское общество относится к ТЦК и СП и военкомам. Она ответила, что отрицательно, на ее субъективный взгляд.
После этого Умеров сказал, что его цель состоит в нахождении новых решений старым методам.
Я всех выслушал. Старые методы, которые когда-то работали, на сегодняшний день общество требует изменить. И в этом плане то решение, которое мы вместе наработали, будет предложено Верховной Раде,
– объяснил министр.
Его спросили, заключается ли проблема не в увольнении областных военкомов.
На любую вещь нужно смотреть цельно. Что было триггером? Почему не работало? Это уже вопрос прошлого,
– заметил он.
Умеров заявил, что сейчас, когда идут бои за каждый город, он фокусируется на решении вопросов с запросами от военных, чтобы было достаточно сил и средств выполнить задачи 2024 года.
Другие заявления Умерова
- Во время интервью Суспильному глава Минобороны заявил, что использовать слово "демобилизация" уместно только после завершения войны. В то же время он заверил, что ведомство работает над тем, чтобы дать военным отдохнуть. Речь идет о защитниках, которые уже 2 года воюют.
- Кроме этого, Умеров анонсировал изменения в мобилизации, которые обсуждают с Силами обороны, Верховной Радой и Кабинетом министров. По его словам, власть готовит "матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.
- Также министр обороны сообщил, что сейчас рассматривается возможность приглашать украинцев в военкоматы через электронные оповещения. Такие приглашения могут получить даже военнообязанные граждане Украины, которые находятся за границей.