Питання пролунало в контексті нещодавньої заяви Валерія Залужного про те, що мобілізацію треба не посилювати, а повертати у ті рамки, які були раніше. Також Головнокомандувач ЗСУ назвав колишніх військкомів професіоналами.
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Що відповів Умєров
Глава Міноборони у відповідь поцікавився у журналістки Олени Ремовської, як українське суспільство ставиться до ТЦК та СП та військкомів. Вона відповіла, що негативно, на її суб'єктивний погляд.
Після цього Умєров сказав, що його мета полягає у знаходженні нових рішень старим методам.
Я вислухав усіх. Старі методи, які колись працювали, на сьогодні суспільство вимагає змінити. І в цьому плані оте рішення, яке ми разом напрацювали, буде запропоноване Верховній Раді,
– пояснив міністр.
Його запитали, чи полягає проблема не у звільненні обласних військкомів.
На кожну річ потрібно дивитися цільно. Що було тригером? Чому не працювало? Це вже питання минулого,
– зауважив він.
Умєров заявив, що зараз, коли йдуть бої за кожне місто, він фокусується на розв'язанні питань запиту військових, щоб було достатньо сил та засобів виконати завдання 2024 року.
Інші заяви Умєрова
- Під час інтерв'ю Суспільному глава Міноборони заявив, що використовувати слово "демобілізація" доречно тільки після завершення війни. Водночас він запевнив, що відомство працює над тим, щоб дати військовим перепочити. Мовиться про тих захисників, що вже 2 роки воюють.
- Крім цього Умєров анонсував зміни в мобілізації, які обговорюють з Силами оборони, Верховною Радою та Кабінетом міністрів. За його словами, влада готує "матрицю мобілізації", яка має бути зрозуміла суспільству.
- Також міністр оборони повідомив, що нині розглядається можливість запрошувати українців до військкоматів через електронні сповіщення. Такі запрошення можуть отримати навіть ті військовозобов'язані громадяни України, що перебувають за кордоном.