Питання пролунало в контексті нещодавньої заяви Валерія Залужного про те, що мобілізацію треба не посилювати, а повертати у ті рамки, які були раніше. Також Головнокомандувач ЗСУ назвав колишніх військкомів професіоналами.

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Що відповів Умєров

Глава Міноборони у відповідь поцікавився у журналістки Олени Ремовської, як українське суспільство ставиться до ТЦК та СП та військкомів. Вона відповіла, що негативно, на її суб'єктивний погляд.

Після цього Умєров сказав, що його мета полягає у знаходженні нових рішень старим методам.

Я вислухав усіх. Старі методи, які колись працювали, на сьогодні суспільство вимагає змінити. І в цьому плані оте рішення, яке ми разом напрацювали, буде запропоноване Верховній Раді,

– пояснив міністр.

Його запитали, чи полягає проблема не у звільненні обласних військкомів.

На кожну річ потрібно дивитися цільно. Що було тригером? Чому не працювало? Це вже питання минулого,

– зауважив він.

Умєров заявив, що зараз, коли йдуть бої за кожне місто, він фокусується на розв'язанні питань запиту військових, щоб було достатньо сил та засобів виконати завдання 2024 року.

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