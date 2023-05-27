Быть ли в Украине регистрируемым партнерствам: Зеленский ответил на петицию

В конце марта на официальном интернет-представительстве Президента Украины появилась электронная петиция по регистрируемым партнерствам и поддержке соответствующего законопроекта Инны Совсун. Уже в конце апреля она набрала необходимые 25 тысяч подписей, поэтому ее рассмотрел Владимир Зеленский.

В частности, автор петиции подчеркнул, что сегодня пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и люди в браке. В частности, говорится и о представителях ЛГБТ+, которые также служат в армии нашего государства. Ответ лидера Украины на петицию о "регистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар" опубликовали 26 мая.

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Работа над введением регистрируемых партнерств ведется

Прежде всего президент отметил, что Украина "сознательно выбрала движение навстречу европейским стандартам, основу которых составляют три основополагающие ценности Совета Европы – демократия, верховенство права и права человека".

Европейское право исходит из того, что уважение и защита основополагающих прав человека (прежде всего права на жизнь, свободу, личную безопасность, запрет пыток, право на уважение частной и семейной жизни, запрет дискриминации) является основной обязанностью государства,

– отметил Владимир Зеленский.

При этом внедрение этих стандартов требует должного понимания их принципов и доктринальных подходов как со стороны органов публичной власти, так и со стороны общества.

Еще в 2022 году, после рассмотрения петиции о введении однополых браков, президент обратился к Кабмину с предложением проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. После этого правительство поручило Министерству юстиции разработать и подать в Кабмин законопроект об:

устранении дискриминационных положений, которые могут нарушать имущественные и неимущественные права партнеров, не состоящих в браке,

введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

Следовательно, Минюст, по словам Зеленского, сейчас работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства. В нем должны быть определены правовые устои, порядок и последствия государственной регистрации партнерства, правовой статус и личные неимущественные и имущественные права партнеров, их обязанности. И все это должно быть введено с учетом особенностей существующих правовых институтов.

Законопроект "Об институте регистрируемых партнерств" прорабатывают

Также Владимир Зеленский прокомментировал и законопроект народного депутата Инны Совсун №9103 "Об институте регистрируемых партнерств". По словам лидера Украины, он сейчас находится на рассмотрении Комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

К ряду его положений высказаны замечания и предложения от профильных комитетов и уполномоченных органов государственной власти, которые требуют доработки для обеспечения эффективности функционирования соответствующего института,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что поскольку в Украине единственным органом законодательной власти является Верховная Рада, он обратился к председателю ВРУ "с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос". Более того, поскольку меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина принимает Кабмин, он обратился и к Премьер-министру Украины.

"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины", – отметил президент Зеленский.