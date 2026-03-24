Одноразовая денежная помощь для военнослужащих: стартует бета-тест в Дії
В Украине начали бета-тест новой онлайн-услуги в Дії. Речь идет о выплате одноразовой денежной помощи военнослужащими и их семьями.
Об этом сообщили в Дії.
Смотрите также Украинцам могут выплатить 1 500 гривен: прием заявок стартует 1 апреля
Что известно о бета-тесте в Дії на выплату средств защитникам?
В Украине запустило бета-тестирование новой цифровой услуги для военных в приложении Дія. Она позволяет оформить выплату одноразовой денежной помощи онлайн без посещения воинских частей и сбора бумажных документов.
Приобщиться к тестированию могут:
- граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН)
- и являются действующими военнослужащими Вооруженных Сил Украины.
В то же время в ведомстве обращают внимание, что повторное получение выплаты невозможно, если заявитель уже получал помощь и его группа инвалидности или степень утраты трудоспособности не изменились.
Ранее для оформления такой помощи нужно было лично собирать необходимые документы и ждать рассмотрения заявления офлайн. Новая услуга должна упростить процедуру и сделать ее более быстрой и удобной.
Обратите внимание! Чтобы принять участие в бета-тесте, необходимо зарегистрироваться на портале Дія, указав РНОКПП и электронную почту, после чего подать соответствующее заявление онлайн.
Что известно о других новых услугах в Дії?
Заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк сообщила, что Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить услугу развода онлайн в приложении Дія уже в ближайшие месяцы. По ее словам, сейчас завершают техническую разработку сервиса, а бета-тестирование могут начать в конце весны.
Ввели обновленный механизм продления бронирования работников в Дії. Он позволяет сделать это без предварительного снятия брони – процедура теперь занимает менее 24 часов.
В Дії доступна услуга перерегистрации авто онлайн, во время которой пользователи могут оформить договор купли-продажи транспортного средства без посещения сервисного центра. После подписания соглашения документ автоматически формируется в приложении.