Одноразовая денежная помощь для военнослужащих: стартует бета-тест в Дії

В Украине начали бета-тест новой онлайн-услуги в Дії. Речь идет о выплате одноразовой денежной помощи военнослужащими и их семьями.

Об этом сообщили в Дії.

Что известно о бета-тесте в Дії на выплату средств защитникам?

В Украине запустило бета-тестирование новой цифровой услуги для военных в приложении Дія. Она позволяет оформить выплату одноразовой денежной помощи онлайн без посещения воинских частей и сбора бумажных документов.

Приобщиться к тестированию могут:

граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН)

и являются действующими военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что повторное получение выплаты невозможно, если заявитель уже получал помощь и его группа инвалидности или степень утраты трудоспособности не изменились.

Ранее для оформления такой помощи нужно было лично собирать необходимые документы и ждать рассмотрения заявления офлайн. Новая услуга должна упростить процедуру и сделать ее более быстрой и удобной.

Обратите внимание! Чтобы принять участие в бета-тесте, необходимо зарегистрироваться на портале Дія, указав РНОКПП и электронную почту, после чего подать соответствующее заявление онлайн.

