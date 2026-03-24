Про це повідомили в Дії.

Дивіться також Українцям можуть виплатити 1 500 гривень: прийом заявок стартує 1 квітня

Що відомо про бета-тест в Дії на виплату коштів захисникам?

В Україні запустило бета-тестування нової цифрової послуги для військових у застосунку Дія. Вона дозволяє оформити виплату одноразової грошової допомоги онлайн без відвідування військових частин та збору паперових документів.

Долучитися до тестування можуть:

громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

та є чинними військовослужбовцями Збройних Сил України.

Водночас у відомстві звертають увагу, що повторне отримання виплати неможливе, якщо заявник уже отримував допомогу і його група інвалідності або ступінь втрати працездатності не змінилися.

Раніше для оформлення такої допомоги потрібно було особисто збирати необхідні документи та чекати на розгляд заяви офлайн. Нова послуга має спростити процедуру та зробити її швидшою і зручнішою.

Зверніть увагу! Щоб взяти участь у бета-тесті, необхідно зареєструватися на порталі Дія, вказавши РНОКПП та електронну пошту, після чого подати відповідну заяву онлайн.

Що відомо про інші нові послуги в Дії?