Одновременно по всем направлениям: Залужный показал схему ударов, которые Россия нанесла по Украине

Валерий Залужный показал, карту-схему, как Россия атаковала Украину. Главнокомандующий ВСУ объяснил, что наши военные уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов.

Соответствующую информацию Валерий Залужный сообщил вечером 10 октября. На карте видно, как оккупанты цинично совершили массированное нападение на Украину ориентировочно в 10:20 – 11 часов 10 октября.

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Залужный показал, как Россия атаковала Украину

Это схема нанесения государством-агрессором Россией ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00 (речь идет о 10 октября – 24 канал),

– говорится в сообщении.

По данным Главнокомандующего ВСУ, противник применил:

крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования;

баллистические ракеты;

зенитные управляемые ракеты;

разведывательные и ударные беспилотники типа Shahed-136.

Залужный показал карту-схему, как Россия атаковала Украину

Валерий Залужный также рассказал, что:

силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил, Сухопутных войск ВСУ и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов;

в условиях такой интенсивности нанесения ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу;

мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которые к тому же есть в недостаточном количестве.

Безопасность Украины и всей Европы – в мастерских руках наших воинов,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также выразил соболезнования семьям погибших гражданских и военных, ставших жертвами российского терроризма. Залужный заверил, что мы победим, несмотря ни на что.