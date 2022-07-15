Одну из российских ракет сбили на Киевщине - обломки упали в поле: эффектное видео

Оккупанты вечером 15 июля нанесли очередные ракетные удары по территории нашего государства. Одну из ракет удалось сбить Воздушным силам Украины над Киевщиной.

Вражеский снаряд наши защитники и защитницы обезвредили в небе над Белоцерковским районом. Об этом сообщил председатель Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба на своей официальной странице в телеграме.

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Обломки ракеты упали в поле

По сообщению Алексея Кулебы, вражескую ракету Воздушные силы Украины сбили в небе над Белоцерковским районом Киевской области вечером 15 июля. По предварительным данным, в результате падения обломков, обошлось без жертв.

Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы,

- отметил глава Киевской ОВА.

К слову, чиновник в очередной раз призвал жителей Киевской области не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Добавим, что впоследствии в телеграм-канале "Оперативный ВСУ" опубликовали видео якобы самого момента перехвата вражеской ракеты над Киевщиной.

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Где были слышны взрывы

Во время воздушной тревоги вечером 15 июля о звуках взрывов сообщали жители Днепра и Кременчуга. Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин и мэр Кременчуга Виталий Малецкий призвали ни в коем случае не публиковать фото и видео с места "прилетов". При этом впоследствии отметили, что информации о попадания по объектам, разрушениях или пострадавших – нет.

Мэр Днепра Борис Филатов тем временем призвал жителей города не покидать укрытий. Местные власти отметили, что в результате вражеской атаки в городе возможны перебои с поставкой воды. Борис Филатов уточнил, что речь идет о районе Южмаша и улице Рабочей. К сожалению, впоследствии в Днепре стало известно о жертве ракетного удара оккупантов – погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

Заметим, что ранее о взрывах сообщали также жители Кривого Рога. Однако местные власти заверили, что люди слышали обстрелы оккупантов на границе с Николаевской областью.

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