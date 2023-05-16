Угрожает более 10 лет за решеткой: в Ивано-Франковске будут судить офицера за избиение срочника

В апреле сеть облетело скандальное видео, где офицер бьет солдата-срочника прямо на занятиях. Виновник вскоре предстанет перед судом.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР. Там добавляют, что уже завершили досудебное расследование в отношении офицера одной из частей Нацгвардии Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим.

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Что угрожает офицеру

Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего.

Офицер обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 УК Украины).

Что предшествовало

Кадры, на которых офицер издевается над срочником, опубликовали в сети 18 апреля. Видео возмутило украинцев. Предварительно писали, что избивал срочника старший лейтенант Ярема. Он командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины. Более того, в ДБР установили, что это не первый случай издевательств офицера.

В Западном территориальном управлении Национальной гвардии рассказали, что возмущены действиями офицера в отношении срочника. Там начали служебную проверку и сообщили об инциденте Территориального управления ГБР во Львове.

"В современной армии и в устоявшемся обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего", – заявили в управлении Нацгвардии.

В свою очередь Государственное бюро расследований заявило, что проводит расследование по процессуальному руководству Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.