Россия заочно осудила украинку и россиянку за ликвидацию офицера, виновного в атаке на село Гроза

Россия заочно осудила двух женщин, обвинив их в ликвидации российского офицера-ракетчика Константина Нагайко. Тот виновен в смерти 59 украинцев в селе Гроза на Харьковщине в октябре 2023 года.

Каждый шестой житель села погиб от удара по кафе, где проходил поминальный обед по погибшему воину. Россиянку Елену Попову и украинку Марию Савосту приговорили к 24 и 18 годам соответственно за совершение "теракта", а первую еще и обвинили в незаконном обороте взрывчатых средств, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что говорит Россия о ликвидации Нагайко

Нагайко взорвали в городе Шуя Ивановской области 3 января 2025 года. Через несколько недель он умер в больнице.

Российские следователи уверяют, что Савоста отправила оккупанту посылку с косметическим набором как новогодний подарок, а Попова передала пакет через других лиц.

Якобы когда тот открыл "подарок", прогремел взрыв. Говорят, что там была самодельная бомба.

Украинцам дали 18 лет колонии, а Поповой – 24 года заключения, год ограничения свободы и штраф в 700 тысяч рублей.

Кроме того, с них взыскали 70 тысяч рублей по иску воинской части, где взорвали Нагайко.