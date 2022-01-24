США разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали
Источник:Портал посольств и дипмиссий США
Государственный департамент США 23 января обновил советы по путешествиям в Украину. Как отмечается в сообщении, обновление касается "работы посольства США и уровня угрозы из-за агрессии России".
Украина и раньше была на 4 уровне угрозы по классификации США. То есть, в нашу страну Белый дом американским гражданам ехать не рекомендует ("do not travel").
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Однако с 23 января администрация президента Байдена дала зеленый свет дипломатам относительно досрочного выезда из Украины.
Дипломаты США теперь могут "добровольно уехать" из Украины
Украина на официальном портале посольств, консульств и дипломатических миссий Соединенных Штатов Америки обозначена как страна 4 уровня опасности. Проще говоря, Белый дом говорит: "Не путешествуйте туда".
Причины указаны следующие:
- Усиление опасности российских военных действий.
- Плохая ситуация с COVID-19.
- Преступность и беспорядки.
Эта информация была известна и раньше, но с 23 января Белый дом существенно обновил рекомендации – в частности, по своим дипломатам:
23 января 2022 Госдеп санкционировал добровольный отъезд штатных сотрудников США и приказал выехать из посольства в Киеве членов их семей.
Причина одна – угроза российских военных действий:
Есть информация, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Условия безопасности – непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления.
В посольстве США в Украине объяснили, что:
- "Санкционированный отъезд" позволяет работникам посольства уехать, если они желают (это не обязательно).
- А вот "обязательный отъезд" для членов их семей – это таки требование покинуть Украину.
Есть у власти США и замечания по поводу других американских граждан:
Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.Обратите внимание: 22 января в СМИ появилась информация, что Госдеп США распорядился об эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Однако в самом ведомстве это сообщение опровергли. Как видим – ненадолго.
Впоследствии в Госдепе уточнили, что посольство США в Украине будет продолжать работу. И мол, решение о выезде некоторых дипломатов не свидетельствует, что Белый дом считает эскалацию в Украине неизбежной.
В то же время:
- Вечером 23 января в Украину прибыла вторая партия летального оружия из США.
- Но госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон не будет вводить превентивные санкции против России.