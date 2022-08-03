Официально стартовала эвакуация из Донбасса: переселять людей можно не во все области

3 августа 2022 , 23:22
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распоряжение Кабмина

В Донецкой области официально начали эвакуировать людей с территории области. Их могут переселить в ряд украинских областей.

Соответствующая информация находится в распоряжении Кабмина. В частности, о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.

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Людей из Донецкой области будут эвакуировать в другие области

В документе говорится, что людей нужно немедленно эвакуировать в безопасные районы:

  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Житомирской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Кировоградской,
  • Львовской,
  • Полтавской,
  • Ровненской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Черкасской
  • а также Черновицкой области.

Также главы областных государственных администраций вместе с другими ведомствами должны организовать и провести обязательную эвакуацию.

Коротко об эвакуации людей из Донбасса

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Автор: Діана Квасневська