Официально стартовала эвакуация из Донбасса: переселять людей можно не во все области
3 августа 2022 , 23:22Читати новину українською
Источник:распоряжение Кабмина
В Донецкой области официально начали эвакуировать людей с территории области. Их могут переселить в ряд украинских областей.
Соответствующая информация находится в распоряжении Кабмина. В частности, о проведении обязательной эвакуации населения Донецкой области.
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Людей из Донецкой области будут эвакуировать в другие области
В документе говорится, что людей нужно немедленно эвакуировать в безопасные районы:
- Винницкой,
- Волынской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Львовской,
- Полтавской,
- Ровненской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской
- а также Черновицкой области.
Также главы областных государственных администраций вместе с другими ведомствами должны организовать и провести обязательную эвакуацию.
Коротко об эвакуации людей из Донбасса
- Эвакуацию украинцев из Донбасса объявили еще в конце июля. Тогда людям объяснили, что россия продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру, поэтому людей просят эвакуироваться до похолодания.
- Комментируя ситуацию Владимир Зеленский сказал, чем больше людей уедет из Донбасса, тем меньше людей убьет россия.
- Ирина Верещук заверила, что власть обеспечит людей жильем и всем необходимым. Речь шла о поддержке на всех этапах эвакуации.
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