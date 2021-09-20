Официальные результаты "выборов" в Госдуму объявили: какие партии преодолели барьер

Российский Центризбиркома подсчитал 99% голосов на "выборах" Госдумы. В результатах никаких сюрпризов: победитель традиционный – "Единая Россия" с показателем в 49%.

В общем проходной барьер преодолели 5 политических сил. Остальным приблизиться к показателю в 5% не удалось.

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Какие партии прошли в Госдуму

"Единая Россия" – 49%;

Коммунистическая партия – 19%;

ЛДПР – 7,4%;

"Справедливая Россия" – 7,4%;

"Новые люди" – 5,3%.

Часть голосования состоялась дистанционно

Отметим, что голосование продолжалось в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Россиянам позволили отдавать голос даже дистанционно. Этим правом воспользовался и президент Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса среди окружения.

"Голосовали" и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

Ранее Центризбирком своим постановлением разрешил голосовать дистанционно и жителям оккупированного Донбасса – с российскими паспортами. По словам оккупантов, этим правом якобы воспользовались 150 тысяч человек.

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Многих жителей из оккупированных Донецкой и Луганской областей свозили в Ростовскую область на участки автобусами. После этого их "угощали" шампанским.