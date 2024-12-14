Появились официальные результаты "выборов" в Грузии: Кавелашвили победил

В субботу, 14 декабря, в Грузии состоялись так называемые "выборы" президента. Так, ожидаемо, в голосовании победил Михаил Кавалашвили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой "Эхо Кавказа". Отметим, что Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах президента.

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Кавелашвили объявили президентом Грузии

Избирательная коллегия Грузии, абсолютное большинство которой имела "Грузинская мечта", избрала президентом Михаила Кавелашвили

Как сообщили в ЦИК, за Кавелашвили отдали голоса 224 избирателя. Один бюллетень признали испорченным. Для победы пророссийскому политику необходимо было 200 голосов.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили после объявления результатов заявила: "Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло".

Стоит указать, что всего коллегия выборщиков состоит из 300 человек. Половина голосов отходит депутатам парламента Грузии. Остальное делят Верховный совет Аджарии (автономный регион в составе Грузии), Верховный совет Абхазии (грузинский регион, который оккупировала Россия), и район Сакребуло.

Это первые выборы в Грузии, когда президента страны выбирал не народ, а коллегия избирателей. Соответствующие изменения приняли после избрания президентом Саломе Зубашвили – она стала последней руководительницей страны, которую избрали всенародным голосованием.