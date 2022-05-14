Официантки и вышибалы, которые назначены "руководителями" в Херсоне, планируют бежать в Крым

На временно оккупированной Херсонской области бывшие официантки и вышибалы, которых Россия назначила "руководителями", уже планируют убегать в Крым.

Из-за своего непрофессионализма "руководители" оккупированных территорий ведут Херсонщину к гуманитарному кризису. при этом и сами это понимают.

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Служба безопасности Украины опубликовала новые перехваченные разговоры, на которых зафиксирован разговор двух коллаборантов.

Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают без медикаментов. Уже начинают потихоньку россиян ненавидеть

– сообщил один из "руководителей".

Собеседница добавила, что уже 7 день не привозят гуманитарную помощь. Поэтому они совместно нашли выход из этой критической ситуации: "Если ничего не изменится, в июне надо бежать... Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как раньше был"

В Службе безопасности Украины отметила, что наверняка они забыли – Херсонщина и Крым – это Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить.

Смотрите видео перехваченного разговора:

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Оккупанты пытаются изо всех сил присоединить Херсонщину к России. Если раньше для этого планировалось провести "референдум", то теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессорке без него.

Российские захватчики постоянно пытаются присоединить украинские интернет-сети к своей. Она же в свою очередь подконтрольна российским спецслужбам. Таким образом, у российских захватчиков есть коварный план – заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

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