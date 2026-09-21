Командировка бывшего чиновника должна была продлиться до 18 сентября. Об этом сообщила "Украинская правда".

Что говорят в ОГП?

По состоянию на 14:00 21 сентября Кравченко не вернулся на работу. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская.

Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября он на работу в Офис генерального прокурора не явился,

– сообщила чиновница.

Она уточнила, что Кравченко лишился только должности генпрокурора. При этом он остается прокурором ОГП.

Журналисты спросили Гайовскую, где находится экс-чиновник и вернулся ли он в Украину. Пресс-секретарь Офиса генерального прокурора ответила, что не располагает такой информацией.

Что известно о Кравченко?

В субботу, 4 сентября, НАБУ и САП объявили о проведении спецоперации "Карфаген". Антикоррупционные органы заявляли о разоблачении преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, занимающимся крышированием мошеннических колл-центров.

Во вторник, 7 сентября, генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что уходит в отставку с поста после встречи с президентом Украины. Чиновник утверждал, что его позиция относительно обвинений на фоне расследования дела НАБУ и САП "Карфаген" "осталась неизменной".