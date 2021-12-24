Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко, а суд дал разрешение, – СМИ

Офис Генпрокурора намерен арестовать пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд.

В Офисе Генпрокурора планируют настаивать на аресте с правом выхода из-под стражи под залог 1 миллиард гривен.

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На закрытом заседании дали разрешение на арест Порошенко

В Печерском суде Киева 24 декабря прошло закрытое заседание. Во время него судьи рассмотрели ходатайство прокуратуры об аресте пятого президента и нардепа Петра Порошенко.

Суд дал разрешение прокурорам на задержание Порошенко. Сразу после этого ему должны избрать меру пресечения.

Адвокаты Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков в комментарии "Украинской правде" уже отреагировали на эту информацию. По их словам, они ждут, когда о разрешении на арест Порошенко сообщат главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, поскольку о таких действиях в отношении нардепа его должны проинформировать в течение суток.

В чем подозревают Порошенко

Подозрение в государственной измене пятому президенту Петру Порошенко объявили 20 декабря 2021 года.

По данным следствия, во время пребывания на высшем государственном посту в 2014 и 2015 годах Порошенко использовал свое служебное положение для того, чтобы блокировать поставки угля из Южно-Африканской Республики.

Кроме того, Порошенко подозревают в сотрудничестве с высшим российским руководством и по его требованию заключил соглашение с боевиками на Донбассе о покупке угля.

В то же время соратники Порошенко считают дело сфабрикованным, а сам политик уехал за границу. По словам одного из адвокатов, нардеп не вернется в Украину до конца 2021 года.

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