Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела "Азовстали" фосфорными снарядами

В Офисе Генерального прокурора начали расследование относительно использования запрещенных зажигательных снарядов против защитников Мариуполя из "Азовстали".

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Согласно данным следствия, российские военные 14 мая 2022 года совершили атаку на защитников Мариуполя. В настоящее время бойцы удерживают позиции на территории "Азовстали".

Российские оккупанты применили зажигательные снаряды с термитными слоями, которые запрещены нормами международного гуманитарного права. Известно, что температура горения таких снарядов составляет около 3 тысяч градусов по Цельсию. Они предназначены для поражения живой силы и техники противника благодаря созданию массовых пожаров.



Российские войска используют фосфорные бомбы / Фото прокуратура

Опасность фосфорных бомб

Из-за высокой температуры горения фосфорный заряд поджигает все вокруг – дерево, металл, тела людей и животных. В радиусе до 150 метров возле эпицентра взрыва у людей обугливается кожа даже под одеждой.

Если частицы фосфора попадают на открытые участки тела, вызывают тяжелые ожоги. Белый дым проникает в легкие и выжигает их (если его вдохнуть рядом со взрывом или он проникнет в помещение). После попадания фосфора внутрь организма происходит отравление, что вызывает смерть в муках.

Последние новости из "Азовстали"

Украинские военные, которые защищают Мариуполь на "Азовстали", продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг пытается прорваться на территорию завода, но несет потери.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" добавил, что вражеская авиация и артиллерия работали всю ночь. Также россияне прикрываются обстрелами, чтобы пешком пробраться на завод.

Как отметила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, продолжаются тяжелые переговоры относительно эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали". Речь и о телах убитых героев.

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