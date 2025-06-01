"Офис" нашей операции размещался возле управления ФСБ в одной из областей России, - Зеленский

Зеленский прокомментировал уд.ар по аэродромам России

По словам президента, "офис" операции "Паутина" располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей, передает 24 Канал.

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Агенты действовали в 3 часовых поясах

Всего в операции было использовано 117 дронов. Поражены 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал,

– рассказал глава государства.

Политик добавил, что еще до начала операции СБУ была информация о подготовке врагом очередного массированного обстрела.

"Сейчас важно не игнорировать тревоги, потому что кроме "Шахедов" Россия выводит в море носители "Калибров", – сказал Зеленский.

Напомним, что в ночь на 1 июня страна-агрессор использовала для атаки рекордное количество беспилотников.