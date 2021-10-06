Офис Президента хочет отстранить Мецгера из "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов

В Офисе Президента заявили, что на время расследования нападения на журналистов "Схем" нужно отстранить главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы восстановить репутацию банка.

Полиция уже открыла уголовное производство против Евгения Мецгера, а Наблюдательный совет проводит проверку. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Ситуация негативная

По словам Подоляка, руководство "Укрэксимбанка" повело себя недопустимо и это негативная ситуация. Чиновники любого ранга должны уважать работу журналистов.

Обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуру речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе,

– заявил Подоляк.

Кроме того, Подоляк отметил, что нет никаких причин препятствовать журналистской работе.

Офис Президента предлагает как минимум отстранить председателя правления "Укрэксимбанка" на время проведения следственных действий и проверок. Однако, по словам Подоляка, могут понадобиться и серьезные кадровые изменения для восстановления репутации банка и нивелирования ущерба.

Нападение на журналистов "Схем"