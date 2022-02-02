Офис Президента обнародовал совместное заявление Зеленского и Рютте после переговоров
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 2 февраля провел встречу с премьером Нидерландов Марком Рютте. Политики заявили о своей приверженности развитию двустороннего партнерства во всех областях, которые представляют взаимный интерес.
Оба лидера напомнили, что отношения между Украиной и Королевством Нидерланды основываются на общих ценностях и принципах свободы, демократии, верховенства права и уважения прав человека.
Важно Стремимся к справедливости, – Зеленский и Рютте обсудили расследование MH17
Политики вновь подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам, на которых строится европейская безопасность, включая:
- суверенитет и территориальную целостность,
- нерушимость границ,
- свободу государств выбирать или изменять собственные механизмы безопасности.
Премьер-министр Марк Рютте выразил поддержку Украине на фоне российской агрессии. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Марк Рютте отметили важность мирного урегулирования.
Диалог и дипломатия, которые проходят в различных форматах, таких как ОБСЕ и НАТО, играют решающую роль в этом процессе,
– отметили в ОП.
Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сохранению давления на Россию с целью прекращения временной оккупации Крыма. Зеленский выразил благодарность за поддержку нидерландской стороны в реабилитации украинских военнослужащих, которые пострадали во время вооруженного конфликта, что продолжается.
Премьер-министр Марк Рютте объявил, что Нидерланды расширят эту поддержку, чтобы оказать реабилитационную помощь большему количеству раненых украинских военнослужащих в рамках этой программы.
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Какие еще вопросы подняли политики
- Дело сбитого рейса MH17. Лидеры обязались продолжать поиски правды и справедливости.
- Усиление сотрудничества между Украиной и ЕС. Лидеры поприветствовали недавнюю поддержку ЕС, оказанную Вооруженным Силам Украины, и подчеркнули свою преданность развивать дальнейшее сотрудничество, в частности, в сфере профессионального военного образования.
- Они подчеркнули общую цель усиления энергетической безопасности и зеленого перехода в Украине и ЕС, а также выразили поддержку постепенной интеграции Украины в рынки газа и электроэнергии ЕС.
- Лидеры выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. Нидерланды передадут около 400 тысяч евро на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины для преодоления пандемии на востоке Украины.