Офис Президента опубликовал украинскую формулу мира, которую обсуждали на саммите в Джидде

Офис Президента опубликовал документ формулы мира Украины по 10 пунктам, которые обсуждали на саммите в Саудовской Аравии. В частности, там есть условие и о восстановлении территориальной целостности Украины, и о ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

В Офисе Президента рассказывали, что страны уже готовы взять на себя определенные вопросы формулы мира. Глава ОП объяснил, что наша сторона на саммите в Джидде рассказала участникам о философии каждого из пунктов формулы мира.

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ОП опубликовал украинскую формулу мира

Имплементация формулы мира – это восстановление уважения к Уставу ООН и международному праву, разрушенной агрессивной войной России против Украины,

– заявил Ермак.