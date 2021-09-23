Офис Президента участвовал в подготовке Плана трансформации Украины

Во время первого рабочего визита в США Владимир Зеленский презентовал План трансформации Украины. Он поделился своим видением развития государства и передал этот план администрации Байдена.

Как сообщили 24 каналу в Офисе Президента, готовили План трансформации именно в Офисе Президента. Его основа – информация от других ведомств.

Кстати Ожидаем реакцию от Байдена, – Зеленский о плане трансформации Украины

ОП собирал информацию

План трансформации "собирался" именно в Офисе Президента. ОП участвовал в модерации и структурировании полученной информации от ответственных министерств и центральных органов исполнительной власти.

Касательно копии Плана трансформации, то в ОП 24 каналу отметили, что эта запрашиваемая информация отсутствует.

Главное о плане трансформации Украины

План трансформации Украины Владимир Зеленский представил в Национальной библиотеке в Вашингтоне 1 сентября.

Этот документ – это то видение государства через несколько лет, которой президентская команда и Зеленский лично.

Украинский лидер предложил соответствующие шаги президенту США и конгрессменам во время визита в Вашингтон.

По словам президента, в приоритете – верховенство права и правосудия.

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

Зеленский сейчас находится в США со вторым рабочим визитом. Он отметил, что ожидает ответа администрации Байдена на его План трансформации. В частности Украину интересует поддержка в оборонной сфере.