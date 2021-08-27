В Офисе генпрокурора эта история серьезно бьет репутационно, – Лещенко о Рудьковском
Источник:24 канал
Офис генпрокурора просит арестовать экс-министра транспорта Николая Рудьковского, который слетал в Монако. Ему грозят серьезные ограничения.
В офисе Ирины Венедиктовой начали делать обратные действия. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко.
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"Офису генпрокурора серьезно бьет эта история репутационно. Если они возьмут Рудьковского под стражу, это будет действительно серьезный шаг деолигархизации", – сказал Лещенко.
Связи Рудьковского позволяют пренебрегать ограничениями
По его словам, Рудьковский имеет связи, которые позволяют ему пренебрегать любыми ограничениями, которые на него налагались. Например, поехать в Монте-Карло, когда он обещал поехать в Австрию лечить позвоночник.
Я оцениваю это (действия Офиса генпрокурора – 24 канал) положительно. Потому что это выравнивает ситуацию,
– сказал Лещенко.
Он считает, что не может так быть, что одних держат под стражей за менее серьезные деяния, а человек, который совершал преступление, связанное с насилием, на свободе. "И этот человек свободно путешествует по миру, еще и обманывает следователей", – сказал журналист.
Что грозит Рудьковскому
"Там есть серьезная санкция. Не несколько лет, 8 лет минимум тюремного заключения, если докажут его причастность к похищению человека и пыткам", – отметил Лещенко.
Он объяснил, что удержание 3 года человека в подвале нельзя считать преступлением средней тяжести или легкой. "Это преступление, за которое предусмотрено и безальтернативно заключение", – добавил он.
Лещенко прокомментировал дело Рудьковского: смотрите видео
Коротко о деле Рудьковского: главное
- Экс-министр транспорта нарушил правила пресечения, поэтому прокуроры просят суд вместо ночного домашнего ареста выбрать ему содержание под стражей.
- Правоохранители не назвали имя подозреваемого, но из деталей дела понятно, что говорится о Николае Рудьковском. Ходатайство уже направили в Соломенский райсуд Киева.
- Ранее в СМИ появилась информация, что Рудьковский находится в Монако. В Офисе генпрокурора пообещали это проверить.
- Экс-министр транспорта, которого подозревают в пытках человека, отпрашивался у следствия съездить в Вену на лечение.
- Прокурор дал разрешение на посещение исключительно столицы Австрии подозреваемого заметили на территории Монако.