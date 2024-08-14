Формируем серую зону, – у Зеленского назвали задачу операции на Курщине

Украина во время операции в Курской области действует в рамках международного права, согласно которому имеет полное право на самозащиту своей территории, отодвигая инструменты войны, используемые Россией по украинскому приграничью.

Киев не заинтересован в оккупации российских территорий, сказал 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Силы обороны заходят на Курщину исключительно с военными целями.

Стоит внимания "Путин вынужден отступать": в ЕС полностью поддержали боевые действия Украины на Курщине

Украина проводит сухопутную операцию в Курской области

Российские войска были уверены, что могут безнаказанно наносить удары по территории Украины из Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Но международное право четко говорит, что страна, которая ведет оборонительную войну, имеет полное право на уничтожение инфраструктуры противника на его территории. Кстати, не только в приграничье, но и в глубине этой страны.

У Украины было два варианта для уничтожения военных объектов врага на российской территории:

получить разрешение на нанесение ударов и большое количество дальнобойных средств поражения. Однако для этого нужно было иметь гораздо больше ракет от партнеров, потому что Украина не может самостоятельно изготовить необходимое количество для такой интенсивной войны;

провести сухопутную операцию своими силами, чтобы оттеснить все инструменты ведения войны противника, разорвать логистику, уничтожить военные объекты на территории Курской области.

Украина идет вторым путем (проводит сухопутную операцию – 24 Канал). Отжимает, формирует санитарную зону на территории Курской области России, потому что Сумщина в течение последнего года войны ежедневно имела по 500 – 600 обстрелов. После этого заходили российские ДРГ, которые кошмарили местное население, грабили и т.д,

– сказал Подоляк.

Действия Украины абсолютно конкретные – защита гражданского населения в приграничье. Кроме того, таким образом Силы обороны показали, что Россия внутренне ничего не контролирует. Кремль не может быстро перестроить свои вооруженные силы, принимать оперативно-тактические или даже стратегические решения. Более того, силовая вертикаль в России не является действенной.

Реакция наших партнеров на события в Курской области свидетельствует, что они полностью осознают, что Россия максимально гнилая страна. Кремль ничего внутренне не контролирует, кроме диссидентов, которых бросает в тюрьмы, а потом разменивает на своих шпионов, или киллеров,

– отметил советник председателя ОПУ.

Также не менее важен социальный эффект. Ведь в России работает пропаганда, которая убеждает граждан в том, что страна-агрессор якобы уже ведет войну на территории Соединенных Штатов, или Западной Европы, практически захватывают Берлин, Париж и Лондон.

"Сейчас полномасштабная война возвращается на территорию России, это совсем другая социальная дискуссия. Кроме того, мир увидел равнодушие россиян по защите своей территории. Это очень крутое решение (проведение Курской операции – 24 Канал), которое показывает, что война идет уже на другом уровне", – добавил Подоляк.