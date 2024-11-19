В России хвастаются первым применением ОФЗАБ-500: СМИ рассказали, правда ли это

Российские пропагандисты сообщают, что якобы впервые применили новую осколочно-фугасную зажигательную авиационную бомбу ОФЗАБ-500. Враг утверждает, что произошло это в районе Купянска.

Такие заявления пропагандистов могут не соответствовать действительности, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о применении ОФЗАБ-500

Ранее российские войска использовали эти авиационные бомбы для ударов по украинской территории. Однако сегодня Россия модернизирует их, оснащая комплектами УМПК.

Такая модернизация превращает бомбы в управляемые авиационные бомбы – КАБы. Информация об их применении впервые появилась еще в апреле 2023 года.

Стоит отметить, что в бомбах ОФЗАБ-500 используют твердую термобарическую смесь ОМ-100МИ-ЗЛ, включающую изопропилнитрат с добавлением алюминиево-магниевой пудры. Такая же смесь применяется в пехотных реактивных огнеметах РПО-А "Шмель".

Термобарические боеприпасы обладают высокой разрушительной силой и создают объемный взрыв с очень высокой температурой и давлением. Это наносит разрушительное воздействие живой силе и инфраструктуре.

Особенность ОФЗАБ-500 заключается в том, что процесс распространения ударной волны и интенсивного горения термобарической смеси с температурой 1500 – 2000 градусов происходит синхронно.

Кроме этого, такие боеприпасы способны создавать "облако из огня", которое может затечь за укрытие и уничтожить все внутри здания.