Один из вагонов "поезда к победе" посвятили Донецкой области: мощное видео о героях региона
Источник:"Навсегда Украина"
В Украине еще с 23 августа курсирует "поезд к победе", соединяющий Восток и Запад. Один из вагонов особенного поезда посвятили Донецкой области и его непокоренным героям.
Инициаторы проекта опубликовали мощное видео о Донецкой области. В ролике рассказали о защитниках "Азовстали".
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Донецкая область встретилась с войной еще 8 лет назад. Тогда назло захватчикам Мариуполь выстоял и расцвел. Но 24 февраля 2022 года россия вернулась, чтобы окончательно захватить и уничтожить всю Украину. "Азовсталь" стал крепкой крепостью города и воплощением несокрушимости всей страны,
– говорится в сообщении.
Организаторы подчеркнули, что точное количество погибших героев пока неизвестно. В то же время 2 500 защитников до сих пор находятся в плену россиян. Именно поэтому они решили обратить внимание на пленных военных. Это художники нарисовали на вагоне изображения защитников.
"Они боролись за свободу, теперь наше время бороться за свободу для них", – отметили авторы.
Смотрите мощное видео о вагоне "поезда победы", посвященном Донецкой области:
Что известно о "поезде к победе"
- Поезд курсирует по маршруту Запорожье – Львов. В его составе – 7 пассажирских вагонов, расписанных лучшими украинскими художниками.
- Каждый из вагонов посвящен временно оккупированным территориям Украины и отважным живущим там украинцам.
- В первый рейс поезд отправился накануне Дня Независимости Украины – 23 августа. Тогда он ехал из Ужгорода в Киев. Организаторы убеждены, что однажды поезд прибудет на украинские вокзалы, которые сейчас оккупированы.