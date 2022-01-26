Огнеметы и запрещенные мины: СБУ разоблачила поставки российского оружия боевикам

Служба безопасности Украины разоблачила поставки боевикам оружия и боеприпасов с территории России. Речь идет о реактивных огнеметах "Шмель", взрывном комплексе "Охота" и запрещенных противопехотных минах.

По данным следствия, в феврале 2021 года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Вольный на Луганщине. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 в собственном дворе.

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Кроме того, СБУ задокументировала использование боевиками современного российского вооружения против украинских военных. Среди обнаруженного – ручной многоразовый мультикалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".

Также на Луганщине сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос" российского производства. Эти средства поражения боевики применяли во время обстрелов украинских позиций вблизи города Попасная.

Служба безопасности Украины разоблачила поставки российского оружия боевикам / Фото СБУ

Изъятое российское вооружение приобщили к материалам уголовного производства. Сейчас по делу продолжается расследование для выяснения и документирования новых фактов противоправной деятельности.

Правоохранители также решают вопрос о передаче собранных доказательств в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.

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Пророссийские боевики на Донбассе: последние новости

В России планируют официально предоставить оружие боевикам на Донбассе. Это объясняют тем, что Киев якобы "не выполняет" минские договоренности.

Украинская разведка фиксирует проведение активной боевой подготовки российских наемников на Донбассе. Однако такие активные действия увеличивают количество боевиков, которые подрываются на собственных минах.

Боевики на Донбассе не дают возможности нормально работать наблюдателям ОБСЕ. Они не пропускали сотрудников миссии на неподконтрольные территории и сбивали беспилотники.

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