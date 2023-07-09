Огонь охватил все вокруг: в сети показали момент взрыва на АЗС в Киеве

Днем 9 июля на одной из киевских автозаправок в Днепровском районе произошел взрыв. Автомобиль на высокой скорости влетел в колонку с горючим.

В сети появилось видео момента ДТП. По состоянию на 18:30 пожар уже был ликвидирован, сообщает 24 Канал.

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Авто влетело в колонку с горючим

В сети обнародовано видео с АЗС, где 9 июля произошел мощный пожар. На нем можно увидеть, как легковушка влетела в колонку с горючим.

Взрыв был мгновенным – огонь охватил машину и территорию вокруг. Люди начали убегать с места происшествия, ведь из-за возгорания вся АЗС могла взлететь в небо.

Смотрите видео момента ДТП

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Правоохранители начали расследование

В полиции Киева сообщили, что столичные правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в результате которого загорелась АЗС.

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. В полицию Киева поступило сообщение о возгорании авто и автозаправочной станции на Броварском проспекте. На место происшествия выехали: следственно-оперативная группа полиции Киева по расследованию ДТП, врачи и работники ГСЧС, ликвидировавшие пожар,

– говорится в сообщении.

Авто влетело в колонку с горючим: видео

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi 2002 года рождения не справился с управлением и влетел в колонку на автозаправочной станции. Пока известно о трех пострадавших, в частности:

водитель авто,

пассажир 2006 года рождения,

оператор АЗС 1975 года рождения,

Все они получили ожоги разной степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате пожара повреждены несколько транспортных средств. Правоохранители готовятся открыть уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют".

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Киева и ГСЧС