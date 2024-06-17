18-летний одессит ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации
Источник:ГУНП в Одесской области
В Одессе 18-летний местный житель ограбил женщину. Таким образом, парень, по его словам, надеялся избежать мобилизации.
Правонарушителю уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет за решеткой.
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Ограбил, чтобы не мобилизовали
Происшествие произошло в Приморском районе Одессы. Молодой человек заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина и пошел за ней. Когда выпал подходящий момент, злоумышленник вырвал из рук горожанки ее имущество и скрылся на общественном транспорте. Парень украл вещейу женщины на почти 13 тысяч гривен.
45-летняя потерпевшая обратилась в отдел полиции, где оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его. Им оказался 18-летний горожанин.
Фигурант не стал отрицать своей причастности к содеянному и признался, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и мобильным телефоном, которые в нем были, он выбросил. Он объяснил, что имущество ему не было нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное преступление в будущем избежит мобилизации.
По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Местоположение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия,
– сообщила следователь Ольга Лаврищук.
За грабеж, совершенный в условиях военного положения юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Мобилизационный возраст в Украине с 25 лет
- 2 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.
- Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о призывном возрасте еще 30 мая 2023 года. В июне 2023 года закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ на подпись президенту. Однако Владимир Зеленский очень долго не подписывал принятый парламентом законопроект.
- После вступления в силу нового закона о мобилизации призывной возраст в Украине составляет 25 лет. Соответственно до наступления этого возраста мужчин мобилизовать не могут.
- Для лиц, которые еще не достигли 25-летнего возраста, военно-учетным документом является так называемое приписное, а не военный билет. Юрист Екатерина Анищенко объяснила, что военнообязанное лицо с 18 до 25 лет обязано стать на воинский учет по месту жительства или пребывания.