Украли драгоценности из Лувра: полиция отпустила нескольких подозреваемых

Во Франции отпустили нескольких подозреваемых в ограблении Лувра. За вероятное совершение преступления полицейские задержали пять человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство AFP. Обвинения официально предъявили двум людям.

Смотрите также Таинственный человек возле Лувра в день ограбления: кто он и почему его фото взорвало интернет

Удалось ли задержать всех подозреваемых в ограблении Лувра?

Полицейские держат под стражей двух из пяти подозреваемых, которые могли ограбить Лувр в Париже 19 октября. Дело передали в суд.

В частности, в краже и участии в организации преступной группы обвиняют 38-летнюю женщину, сейчас она находится под арестом. Другой подозреваемый – это 37-летний мужчина. Трех других лиц, которые могут также быть причастны к преступлению, по неизвестным причинам отпустили.

На прошлой неделе правоохранители также арестовали двух мужчин, которые могли входить в команду грабителей – это мужчины 34 и 39 лет. Последний ранее имел судимость за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах.

В субботу, 1 ноября, Парижская прокуратура доставила нескольких подозреваемых преступников в суд, однако их количество не уточняется.

Что известно об ограблении Лувра?