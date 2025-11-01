Украли драгоценности из Лувра: полиция отпустила нескольких подозреваемых
- Полиция во Франции задержала подозреваемых в ограблении Лувра, но некоторых отпустили по неизвестным причинам.
- Обвинения предъявили 38-летней женщине и 37-летнему мужчине, которые находятся под стражей.
Во Франции отпустили нескольких подозреваемых в ограблении Лувра. За вероятное совершение преступления полицейские задержали пять человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство AFP. Обвинения официально предъявили двум людям.
Удалось ли задержать всех подозреваемых в ограблении Лувра?
Полицейские держат под стражей двух из пяти подозреваемых, которые могли ограбить Лувр в Париже 19 октября. Дело передали в суд.
В частности, в краже и участии в организации преступной группы обвиняют 38-летнюю женщину, сейчас она находится под арестом. Другой подозреваемый – это 37-летний мужчина. Трех других лиц, которые могут также быть причастны к преступлению, по неизвестным причинам отпустили.
На прошлой неделе правоохранители также арестовали двух мужчин, которые могли входить в команду грабителей – это мужчины 34 и 39 лет. Последний ранее имел судимость за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах.
В субботу, 1 ноября, Парижская прокуратура доставила нескольких подозреваемых преступников в суд, однако их количество не уточняется.
Что известно об ограблении Лувра?
19 октября неизвестные лица ограбили галерею Аполлона в Лувре. За 7 минут похитили ценные драгоценности. Сумма того, что исчезло из экспозиции, достигает 88 миллионов евро. Чтобы задержать грабителей привлекли правоохранителей даже из Интерпола.
Чтобы проникнуть в Лувр, преступники притворились работниками музея. Им, вероятно, помогал один из охранников. После кражи все они сбежали с места.
Несмотря на то, что преступников уже задержали, похищенные экспонаты не удалось найти. Следователи активно работают над их возвращением. До сих пор ищут диадему императрицы Евгении с почти 2 000 бриллиантами, а также ожерелье с сапфирами последней королевы Франции Марии-Амелии и матери Наполеона III Гортензии де Богарне.
После ограбления Лувр передал часть драгоценностей на хранение в Банк Франции, чтобы они находились под охраной полиции.