Сбил автомобилем насмерть: в Турции украинец отомстил вооруженным грабителям – СМИ
Источник:Alanya Gazetesi
В Турции двое злоумышленников подъехали на мотоцикле к легковушке, в которой сидел украинец. Они разбили боковое стекло, пригрозили водителю оружием и украли сумку с деньгами.
Криминальный инцидент произошел 10 ноября в районе Алании. В сумке украинца, занимающегося электронной коммерцией, было 35 000 евро.
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Чем завершилось ограбление в Турции
По данным местных СМИ, своровав деньги, злоумышленники попытались скрыться на мотоцикле. Однако украинец Дмитрий Ц. начал их преследовать на своем автомобиле. Он проехал около 300 метров и врезался в мотоцикл. Грабители с него упали и скончались на месте аварии.
Ограбление украинца в Турции: видео Antalya Hakkinda
По данным Antalya Hakkinda, грабители Мурат О. и Эльнур Б. были гражданами Азербайджана Однако другое издание Alanya Gazetesi пишет, что Мурат О. имел турецкое гражданство, а Эльнур Б. – азербайджанское.
Украинца задержали местные правоохранители. Впоследствии его доставили в здание суда, а затем арестовали и отправили в тюрьму.
Другие случаи ограбления украинцев за границей
- Не так давно в Испании ограбили продюсера Алю Касперскую. Мошенники заставили беременную водительницу остановить автомобиль и украли у неё документы и деньги. К счастью, ей помог проезжавший мимо дальнобойщик из Белой Церкви.
- Как сообщалось ранее, в Польше при возвращении в Украину у нашей гражданки злоумышленник украл около 90 000 гривен и паспорта. После этого местный грабитель сжег документы.
- Напомним, у Фоззи и Фагота из группы ТНМК украли деньги, документы и технику. Это произошло в Германии во время их благотворительного тура.