Сбил автомобилем насмерть: в Турции украинец отомстил вооруженным грабителям – СМИ

В Турции двое злоумышленников подъехали на мотоцикле к легковушке, в которой сидел украинец. Они разбили боковое стекло, пригрозили водителю оружием и украли сумку с деньгами.

Криминальный инцидент произошел 10 ноября в районе Алании. В сумке украинца, занимающегося электронной коммерцией, было 35 000 евро.

Читайте также В Хьюстоне грабителя кафе застрелил вооруженный посетитель

Чем завершилось ограбление в Турции

По данным местных СМИ, своровав деньги, злоумышленники попытались скрыться на мотоцикле. Однако украинец Дмитрий Ц. начал их преследовать на своем автомобиле. Он проехал около 300 метров и врезался в мотоцикл. Грабители с него упали и скончались на месте аварии.

Ограбление украинца в Турции: видео Antalya Hakkinda



По данным Antalya Hakkinda, грабители Мурат О. и Эльнур Б. были гражданами Азербайджана Однако другое издание Alanya Gazetesi пишет, что Мурат О. имел турецкое гражданство, а Эльнур Б. – азербайджанское.

Украинца задержали местные правоохранители. Впоследствии его доставили в здание суда, а затем арестовали и отправили в тюрьму.

Другие случаи ограбления украинцев за границей