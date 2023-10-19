В Варшаве "манекен" тайно наелся в баре и ограбил ювелирный магазин после закрытия ТРЦ

В столице Польши произошло необычное ограбление. Злоумышленник прибег к уловкам, чтобы остаться в торгово-развлекательном центре после его закрытия.

В Варшаве задердали 22-летнего злоумышленника и арестовали его на 3 месяца. Он ограбил торговый центр оригинальным способом.

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Что придумал злоумышленник

Молодой человек решил притвориться манекеном. Он проник в витрину магазина и простоял неподвижно определенное время, держа в правой руке пакет.

Злоумышленник дождался закрытия торгового центра. После этого он ограбил торговую точку типа "остров", на которой продавались ювелирные украшения. На другой день этот грабитель снова дождался, когда закроют ТРЦ. После этого он пошел в расположенный на его территории бар и наелся там.

Еще однажды злоумышленник не стал притворяться манекеном, а просто проскользнул под стальной завесой и попал в магазин одежды в этом же самом ТРЦ. Там он поменял свою одежду на новый дизайнерский наряд, а после этого снова пошел в тот бар, чтобы еще раз бесплатно наесться.

Впоследствии грабителя заметили охранники, которые его задержали и вызвали полицию. После этого выяснилось, что этот мужчина совершал кражи в другом ТРЦ. Там он забрал наличные деньги из нескольких касс и пытался украсть некоторые вещи. Тогда его тоже задержали и привлекли к уголовной ответственности. Теперь "манекену" грозит до 10 лет лишения свободы.

Кадры с места преступления в Польше / Фото Районного управления полиции Варшавы



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